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Хорхе Мартин е "уплашен" от евентуална операция: Нямам добри спомени

  • 20 сеп 2026 | 10:51
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Пилотът на Априлия Хорхе Мартин призна, че е „уплашен“ от възможността да се наложи да претърпи операция, след като получи така наречения „арм пъмп“ по време на Гран При на Сан Марино миналия уикенд.

Заводският пилот на Априлия водеше в състезанието на „Мизано“, когато темпото му драстично спадна заради състоянието му. Това го остави на пета позиция на финала и позволи на Марк Маркес от Дукати да го изравни в класирането.

Хорхе Мартин пред дилема за операция след проблем с ръката в Мизано
Хорхе Мартин пред дилема за операция след проблем с ръката в Мизано

Мартинатора се включи в Гран При на Австрия, като спечели квалификацията и спринта на „Ред Бул Ринг“, което му позволи отново да поведе в борбата за короната на кралския клас. Той непрестанно оценява своето състезания и едва след края на 15-ия кръг ще реши дали да се подложи на операция, или не.

Предвид кратката пауза до следващия кръг в Япония, който ще се проведе между 2 и 4 октомври и оспорваната битка за титлата, Мартин призна, че се притеснява от продължителността на възстановителния период, ако избере операцията.

Ще спечели ли Хорхе Мартин втората си неделна победа за сезона в MotoGP?
Ще спечели ли Хорхе Мартин втората си неделна победа за сезона в MotoGP?

„Никога не знаеш, когато става въпрос за операция. Затова съм малко уплашен да се подложа на операция, защото всичко може да мине добре и да се кача на мотора може би след седмица. Но може и да се обърка“, коментира Мартин потенциалната операция, която му предстои.

„Нямам добри спомени от миналото, така че трябва да бъда умен и интелигентен с тези решения“, добави той, визирайки тежкият сезон 2025, в които претърпя множество контузии и пропусна по-голямата част от кампанията.

Програма на уикенда за Гран При на Австрия в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Австрия в MotoGP
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Снимки: Gettyimages

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