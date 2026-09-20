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Повреда извади Мартин Чой от „Бол д’Ор“

  • 20 сеп 2026 | 10:28
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Повреда в мотоциклета сложи край на участието на българския пилот Мартин Чой в последния кръг от Световния шампионат за издръжливост - „Бол д’Ор“ на пистата „Пол Рикар“ във Франция.

Състезанието за пилота на Еко и съотборниците му приключи към 9 часа сутринта местно време, 6 часа преди финала на най-старото мотоциклетно състезание за издръжливост.

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Преди това Мартин и екипът с №85 успяха да се изкачат до 5-ото място в техния клас SST и на 16-а позиция в генералното класиране. Вчера следобед Чой започна състезанието от 16-о място в клас Суперсток и за първия един час успя да спечели три места напред в класирането.

През нощта и рано сутринта прогресът им продължи въпреки по-ниските температури през нощта и силният вятър на пистата, заради който пилотите се оплакваха, че се уморяват допълнително.

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Снимки: Sportal.bg

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