Гласнер: За първи път усетих тежестта на миналото

Мениджърът на Нотингам Форест Оливер Гласнер говори след домакинската загуба от Ковънтри с 0:1 в петия кръг на английската Висша лига.

„Искахме да вземем трите точки и играчите дадоха всичко от себе си, но направихме една голяма грешка, едно голямо изчистване от вратаря. Знаехме, че има много силен удар и бяхме наказани. Опитахме се да дадем всичко от себе си, но само ние сме си виновни. Това е третият ни домакински мач без гол и това прави победата трудна. Трябва да намерим решение. За първи път усетих тежестта на миналото - съблекалнята беше много тиха. Когато допуснахме гол, всички бяха нервни, целият "Сити Граунд" беше нервен и мисля, че това е причината за миналата година. Няма кого да обвиняваме тук - решението е да се играе с повече свобода и повече увереност“, цитира "Би Би Си" австрийския треньор.

Нотингам Форест (5 точки от 5 мача) е 12-ти в класирането на английската Висша лига. Те ще играят като гост на Кристъл Палас в шестия кръг на 11 октомври.

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