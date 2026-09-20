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Ягер за най-бързото бягане на европейка на 400 м от 30 години: Беше лудо

  • 20 сеп 2026 | 10:55
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Ягер за най-бързото бягане на европейка на 400 м от 30 години: Беше лудо

Норвежката Хенриете Ягер завърши сезона си по рекорден начин на турнира “Атлос Лондон“ в събота. Ягер се бори до самия край с действащата световна и олимпийска шампионка Марилейди Паулино. Въпреки че Паулино запази непобедената си серия през 2026 г. с време 48.73, настоящата европейска шампионка също постигна исторически резултат.

За първи път в кариерата си Ягер проби бариерата от 49 секунди, спирайки хронометъра на 48.78. Това е нов национален рекорд за Норвегия и я изкачва до шесто място във вечната европейска ранглиста.

За последен път европейска атлетка е бягала по-бързо на тази дистанция през 1996 г., когато французойката Мари-Жозе Перек спечели олимпийската титла с време 48.25.

Паулино измъкна победата от Ягер в трилър на 400 метра
Паулино измъкна победата от Ягер в трилър на 400 метра

“Беше абсолютно лудо състезание. Не очаквах подобно нещо. С Амали сме тук, разбира се, за да се състезаваме, но и за да отпразнуваме страхотния сезон и да се насладим на едно момичешко пътуване. Така че да направя такова бягане по време на подобна екскурзия е истински връх“, заяви Ягер.

Това беше 25-ото състезание за Ягер през сезона, който включваше два златни медала от Европейското първенство по лека атлетика през 2026 г. – на 400 метра и в смесената щафета 4х400 метра, както и победа с женската щафета 4х400 метра на Световните щафети в Габороне. Дори нейният треньор и майка Ун Мерете беше изненадана.

“Беше абсолютно диво. Много по-добре, отколкото очаквах. Почти е невероятно. На практика останах безмълвна“, каза тя.

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Снимки: Gettyimages

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