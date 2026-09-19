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Фаркен с перфектен финален спринт за златото в шосейната миля

  • 19 сеп 2026 | 15:43
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Фаркен с перфектен финален спринт за златото в шосейната миля

Германецът Роберт Фаркен постигна най-голямата победа в кариерата си до момента, спечелвайки титлата в шосейната миля на Световния шампионат по шосеен пробег в Копенхаген (Дания) в събота сутринта. Използвайки тактика, подобна на тази на французойката Агат Гийемо, която триумфира в същата дисциплина при жените по-рано сутринта, Фаркен се движеше плътно зад своя тренировъчен партньор Яред Нугусе от Съединените щати. Американецът пое водачеството от самото начало с ясното намерение да наложи високо темпо.

Въпреки това, с приближаването на финалната линия на дългата права, Нугусe все още беше заобиколен от голяма група бегачи. Сред тях беше и Фаркен, който се изравни с американеца, преди да се откъсне от бронзовия олимпийски медалист на 1500 метра в последните 120 метра от дистанцията.

Фаркен грабна титлата с време 3:51.80, като остана съвсем близо до световния рекорд на Елиът Джайлс от 3:51.3, поставен в Дюселдорф преди две години.

“Знаех какво ще се случи. Тренирам с Яред и споделяхме едно и също жилище под наем през последните четири дни. Състезанията му не се развиха по план, така че днес той беше много мотивиран и искаше да бяга силно. Бях подготвен за това и знаех, че трябва да съм близо до него и да се опитам да намеря завет“, сподели Фаркен.

“Сезонът беше като влакче на ужасите. Имах добри състезания, но честно казано, имах и някои лоши. Чувствах, че резервоарът е почти празен. Това показва, че дори когато умът ми не е на 100%, все още мога да се доверя на физическата си форма“, добави германецът, който утре празнува своя 29-и рожден ден.

Нугусe удържа второто място и сребърния медал с време 3:52.33, изпреварвайки с малко бързо финиширащия Рубен Керенжан от Люксембург, който си проправи път напред, за да спечели бронза с 3:52.77. “Знаех, че съм във форма, но не в такава. Много съм щастлив за националния рекорд, просто е невероятно. Не очаквах да спечеля медал. Бях тук, за да се уча и да дам всичко от себе си“, каза той.

Това е вторият голям медал за Керенжан в рамките на малко повече от месец, след като спечели сребро на 3000 метра стийпълчейз на Европейското първенство в Бирмингам. Това беше едва вторият медал за херцогството в историята на европейските шампионати по лека атлетика.

Британецът Джейк Хейуърд, който миналата неделя завърши втори в престижната надпревара „Пето авеню майл“, изостана до 11-о място с 3:55.76. Европейският шампион на 1500 метра от 2026 г. Стефан Нилесен се класира 16-и, но с нов национален рекорд на Нидерландия от 3:57.84.

Мартин Балабанов и Иван Андреев завършиха съответно на 49-о място с 4:15.26 и 55-о място с 4:30.42.

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