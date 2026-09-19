Гийемо спечели златото в шосейната миля на Световното първенство по шосеен пробег с европейски рекорд

Французойката Агат Гийемо завърши летния си сезон с победа на Световното първенство по шосеен пробег в Копенхаген (Дания). След като зае четвърто място на 1500 метра както на Световното първенство по лека атлетика в зала, така и на Европейското първенство през 2026 г., Гийемо приключи лятната си кампания по най-добрия начин – с победа в надпреварата на една миля в датската столица.

Французойката се позиционира плътно зад сочената за фаворитка Фревейни Хайлу, преди да направи решителна атака за победата. Тя финишира с нов европейски рекорд от 4:22.74, подобрявайки наскоро поставеното постижение на Джема Рийки от 4:23.25 в Дюселдорф по-рано този месец.

Гийемо спечели с преднина от почти две секунди пред Хайлу, която завърши с време 4:24.35, а кенийката Мириам Чероп допълни подиума с резултат 4:25.71.

“Когато навлязохме в последната част, продължих да натискам. Треньорът ми каза: “Когато си французойка, просто натискаш, натискаш и натискаш“. И аз повярвах в това. Хубаво е да завърша с медал“, заяви Гийемо, която започна сезона си със сребърен медал в смесената щафета на Световното първенство по крос-кънтри. “Не беше перфектен сезон, но имаше перфектен край. Планът за 2027 г. е тренировки, тренировки и пак тренировки. Обичам да бягам. Обичам крос-кънтри. В зала, на открито. Така че може би ще участвам на Европейското по крос-кънтри през декември. Дългите дистанции са добри за формата ми. Обичам да правя много различни неща.“

Отлично представяне на родна земя записа и Анемари Нисен. Тренировъчна партньорка на Кийли Ходжкинсън и Джорджия Хънтър Бел в тренировъчната група, Нисен надмина всички очаквания, завършвайки на четвърто място с национален рекорд на Дания от 4:26.78.

“Чувствам се сякаш съм победила. Никога не бих се оплакала от четвърто място. Четвъртото място е най-доброто ми постижение. Беше невероятно да бягам по улиците тук. Живея точно зад ъгъла и се чувствах като у дома си. Това беше най-доброто преживяване и най-доброто ми време“, сподели тя.

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Снимки: Gettyimages