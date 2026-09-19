Етиопката Рути Ага със сурово наказание за допинг и манипулация

Антидопинговата агенция на Етиопия (АДАЕ) обяви вчера, че е наложила осемгодишно наказание на известната етиопска маратонка Рути Ага. Причината е нарушение на антидопинговите правила и опит за манипулиране на процеса по допинг контрол. Ага, която е бивша победителка в маратона в Токио и има множество класирания на подиума в големи маратони, е дала положителна проба за забранено вещество по време на извънсъстезателен тест през ноември 2023 г. Конкретното вещество не беше оповестено веднага, но по-късно стана ясно, че става дума за метилпреднизолон.

Разследването на АДАЕ е установило също, че Ага се е опитала да възпрепятства процедурите по допинг контрол. Това е довело до допълнителна четиригодишна санкция, добавена към първоначалните четири години за самото допинг нарушение.

32-годишната бегачка на дълги разстояния получи временна санкция, която подлежи на обжалване. Ага е шампионка от маратона в Токио през 2019 г. и е завършвала в топ три на още четири големи маратона в Берлин и Ню Йорк. Тя притежава лично най-добро време от 2:18:09, което е постигала два пъти – веднъж в Дунин, Китай, през 2023 г. и в Дубай, ОАЕ, през следващата година.

Метилпреднизолонът е глюкокортикоид, забранен от Световната антидопингова агенция (УАДА) по време на състезание.

Новината е сериозен удар за етиопската лека атлетика, която през последните години е подложена на все по-голям натиск заради обвинения в употреба на допинг. От АДАЕ потвърдиха своя ангажимент за поддържане на чист спорт и обещаха строги мерки срещу всеки спортист, уличен в допинг.

Рути Ага има право да обжалва решението пред Спортния арбитражен съд (КАС).

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Снимки: Gettyimages