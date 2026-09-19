Паулино измъкна победата от Ягер в трилър на 400 метра

Марилейди Паулино запази перфектния си сезон по драматичен начин на турнира “Атлос“ в Лондон в петък, изпреварвайки Хенриете Ягер в изключително качествено бягане на 400 метра, което доведе до две времена под 49 секунди.

Олимпийската шампионка постигна рекорд на турнира от 48.73 секунди, побеждавайки норвежката Ягер само с 0.05 секунди. От своя страна Йегер подобри националния рекорд на страната си с впечатляващите 48.78 секунди.

Ягер и Никиша Прайс атакуваха състезанието от самото начало, като норвежката достигна 200 метра за 23.69, докато Паулино беше на шеста позиция, на половин секунда зад нея. Доминиканката започна да наваксва изоставането си в последния завой и излезе на трето място преди финалните 100 метра, но Йегер все още имаше ясна преднина през по-голямата част от финалната права.

Паулино постепенно стопи разликата и в последните метри успя да изпревари Йегер, за да удължи победната си серия през непобедения за нея сезон 2026.

Това беше 15-ото бягане на Паулино под 49 секунди в кариерата ѝ, с което тя изравни рекорда за всички времена. Осем от тези постижения дойдоха през тази година, което също е рекорд за една календарна година.

Времето на Ягер от 48.78 секунди е най-бързото представяне на 400 метра от европейска атлетка след победата на Мари-Жозе Перек на Олимпийските игри през 1996 г. С него тя се изкачва до 13-о място в световната ранглиста за всички времена.

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Снимки: Gettyimages