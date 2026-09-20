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Оперираха Симон Ехамер

  • 20 сеп 2026 | 09:23
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Оперираха Симон Ехамер

Световният шампион и световен рекордьор в седмобоя в зала от тази година Симон Ехамер се подложи на операция след края на сезона. Швейцарецът, който изпревари Божидар Саръбоюков на Европейското в Бирмингам в скока на дължина, претърпя операция на лявата пета е глезена. Той се бореше с проблеми в левия крак от 2024 г. 

Ехамер направи много силна година. През зимата той стана световен шампион в зала в седмобоя в Торун с 6670 точки. 

През лятото пък швейцарецът постигна световен рекорд в скока на дължина в рамките на десетобой, след като записа 8.51 м. Ехамер избра да участва в скока на дължина на Европейското първенство в Бирмингам, където спечели сребърен медал, а Саръбоюков взе бронза. 

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