Оперираха Симон Ехамер

Световният шампион и световен рекордьор в седмобоя в зала от тази година Симон Ехамер се подложи на операция след края на сезона. Швейцарецът, който изпревари Божидар Саръбоюков на Европейското в Бирмингам в скока на дължина, претърпя операция на лявата пета е глезена. Той се бореше с проблеми в левия крак от 2024 г.

Ехамер направи много силна година. През зимата той стана световен шампион в зала в седмобоя в Торун с 6670 точки.

През лятото пък швейцарецът постигна световен рекорд в скока на дължина в рамките на десетобой, след като записа 8.51 м. Ехамер избра да участва в скока на дължина на Европейското първенство в Бирмингам, където спечели сребърен медал, а Саръбоюков взе бронза.

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