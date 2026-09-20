Скотхайм надделя над Макморис, Тиам с победно завръщане в Таланс

Норвежецът Сандер Скотхайм се изкачи от трето място след първия ден, за да спечели оспорваната надпревара в десетобоя на турнира “Декастар“ в Таланс . Междувременно Нафисату Тиам отбеляза първия си завършен седмобой след Олимпийските игри в Париж 2024 с победа на състезанието от златния тур на Световната атлетика по комбинирани дисциплини.

Скотхайм събра 8630 точки, което е най-добрият му резултат за годината, и победи лидера след първия ден Хаким Макморис само с 31 точки. Американският атлет беше възнаграден с личен рекорд от 8599 точки, докато французинът Макенсон Глети удържа третото място с минимална разлика, събирайки 8381 точки – само с една повече от Харисън Уилямс.

Трикратната олимпийска шампионка Тиам пък преодоля пасив от 14 точки след първия ден, за да спечели седмобоя с 6482 точки. Германката Ана-Елизабет Елерс постигна впечатляващ личен рекорд от 6374 точки за второто място, а лидерката от първия ден Нур Видс остана трета с 6329 точки.

Макморис водеше в десетобоя след силен първи ден пред Глети и Скотхайм. Той беше записал 10.55 секунди (с попътен вятър) на 100 метра, скочи 7.72 метра и преодоля 2.00 метра, преди да завърши деня с 46.77 секунди на 400 метра – второто най-бързо време в дисциплината след това на Уилямс (46.62).

Първият ден на Глети включваше тласкане на гюле от 15.86 метра и личен рекорд от 2.06 метра в скока на височина, докато Скотхайм направи най-добрия скок на дължина в състезанието със 7.89 метра.

Разликите станаха още по-малки при подновяването на надпреварата в събота. Глети започна с 13.90 секунди – най-бързото време за деня на 110 метра с препятствия, и се доближи само на точка от Макморис, а Скотхайм остана трети в общото класиране.

След това Макморис затвърди позицията си в хвърлянето на диск. Неговият опит от 46.55 метра беше надминат от няколко атлети, начело с олимпийския шампион Маркус Рот (49.80 м), но беше достатъчен, за да увеличи общото му предимство. След седем дисциплини Макморис водеше пред Скотхайм и Глети.

Овчарският скок промени изцяло облика на състезанието. Скотхайм преодоля 5.31 метра, което беше най-доброто постижение в дисциплината и само на четири сантиметра от личния му рекорд. Макморис отговори с 5.01 метра, вторият най-добър резултат, но преднината му се стопи до едва пет точки.

Скотхайм излезе начело за първи път, след като хвърли 60.45 метра на копие. Макморис се подобри до 57.55 метра, но норвежецът влезе в последната дисциплина, 1500 метра, с аванс от 39 точки.

Това запази интригата до самия край. Макморис пробяга дистанцията за 4:26.08, а Скотхайм беше плътно зад него с 4:27.27. Американецът спечели осем точки, но това не беше достатъчно, за да изпревари норвежеца, който си осигури победата с 8630 срещу 8599 точки за Макморис.

Зад тях се разигра друга битка. Глети влезе в бягането на 1500 метра като трети в класирането и с време от 4:27.80 завърши с 8381 точки. Уилямс пък пробяга дистанцията за 4:20.08, за да стопи бързо разликата, но в крайна сметка остана само на една точка зад него с 8380.

Седмобоят също премина през множество обрати. Двукратната световна шампионка в зала Нур Видс имаше крехка преднина пред Тиам след първия ден. Елерс беше на още 63 точки зад тях на трето място, след като постигна лични рекорди от 1.91 м в скока на височина и 24.30 сек на 200 м през впечатляващия първи ден.

След това Елерс излезе начело в скока на дължина. Нейният резултат от 6.48 м беше най-добрият в състезанието и подобри личния ѝ рекорд с пет сантиметра. Тиам скочи 6.05 м и изпревари с една точка Видс, която записа 6.00 м.

Хвърлянето на копие, традиционно една от най-силните дисциплини на Тиам, се оказа решаващо. Нейният опит от 51.51 м беше най-добрият в седмобоя и ѝ осигури преднина от 134 точки пред Елерс преди последната дисциплина. Елерс хвърли 40.78 м, а Видс – 42.91 м.

Елерс намали разликата, като пробяга 800-те метра за 2:11.82, изпреварвайки Видс (2:12.69) и Тиам (2:13.66), но олимпийската шампионка имаше достатъчен аванс, за да си осигури победата с 6482 точки.

Резултатът на Елерс от 6374 точки представлява подобрение със 158 точки спрямо предишния ѝ най-добър резултат в седмобоя (6216), докато Видс допълни подиума с 6329 точки.

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Снимки: Imago