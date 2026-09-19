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  3. Осем гола в Смолян, Родопа бие

Осем гола в Смолян, Родопа бие

  • 19 сеп 2026 | 22:30
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Осем гола в Смолян, Родопа бие

Родопа (Смолян) надигра у дома Марица (Пловдив) с 5:3 за първа домакинска победа от началото на сезона. Срещата е от седмия кръг на Югоизточната Трета лига. Вихрено начало на смолянския тим, който за 26 минути вкара пет гола.

Михаел Кисьов откри резултата още в началните секунди с ефектно изпълнение с пета. Последваха попадения на Даниел Кутев в 8-а и 18-ата минута. В 25-ата минута Кисьов се разписа за втори път. Секунди по-късно, Радостин Самуилов направи 5:0. С голове на Димитър Урумов в 29-а и 46-ата, и на Илиян Савов в 47-ата, пловдивчани достигнаха до прилична загуба.

Снимки: fkrodopa-smolyan.com

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