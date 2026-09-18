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  3. Христо Телкийски за мача в Раковски

Христо Телкийски за мача в Раковски

  • 18 сеп 2026 | 08:44
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Христо Телкийски за мача в Раковски

Утре, втория отбор на Локомотив (Пловдив) ще играе в Раковски с местния Секирово. Срещата от седмия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Ще гостуваме на борбен противник, който играе агресивно. Такива срещи са много трудни, но и полезни за младите ни футболисти. От тях се добива ценен опит. Това не трябва да ни притеснява, а да ни мобилизира да изиграем 90-те минути концентрирано. Ще излезем да се надиграваме. Разбира се ще търсим и положителен резултат“, коментира пред Sportal.bg Христо Телкийски, треньор на Локо.

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