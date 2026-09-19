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11 гола във втория полуфинал на плажния футбол

  • 19 сеп 2026 | 20:06
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ФК Каблешково и BSC Betvam изиграха резултатен втори полуфинал от Суперфиналите на Националната лига по плажен футбол. На "Спорт Тото Бургас Бийч Арена" паднаха цели 11 гола, а до финала достигна тимът на Betvam след убедителна победа с 10:1.

Надпреварата събира четири отбора – Хотел ФТР "Подкрепа", ФК Каблешково, BSC Betvam и СА МВР.

СА МВР е на финал в плажния футбол след разгромен успех
СА МВР е на финал в плажния футбол след разгромен успех

СА МВР вече си осигури място във финала след успех над "Подкрепа" в първия полуфинал. Във втория мач резултатът бе открит от капитана и играещ треньор Филип Филипов. Малко след това Мантас Макунтуновичус удвои аванса, а същият футболист се разписа за трети път с атрактивно ножично изпълнение. Иван Ангушев добави четвърти гол, а Филипов реализира второто си попадение за 5:0. При този резултат приключи първата част.

След почивката Ангушев отново бе точен за 6:0, а Макунтуновичус оформи своя хеттрик със страхотно изпълнение за 7:0. Амер Атрач също записа името си сред голмайсторите за 8:0. Ангушев оформи своя хеттрик за 9:0, а Филипов направи резултата двуцифрен – 10:0.

Каблешково все пак стигна до почетно попадение, дело на Динко Бойчев, който оформи крайното 10:1.

Така на финала СА МВР ще се изправи срещу BSC Betvam, докато ФК Каблешково ще играе за третото място.

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