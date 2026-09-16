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Чиликов се завърна начело на Дунав (Русе)

  • 16 сеп 2026 | 16:29
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Треньорът, извел Дунав до efbet Лига - Георги Чиликов, се завръща начело на тима. Той заменя Емануел Луканов, който пък беше назначен преди началото на сезона именно на мястото на Чиликов. "Драконите" имат една победа, едно равенство и седем загуби през настоящата кампания и делят последното място в класирането с Локомотив (София).

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"ДОБРЕ ДОШЪЛ ОТНОВО, ЧИЛИ!

Георги Чиликов е новият старши треньор на ФК Дунав Русе. Чиликов се завръща начело на "драконите", след като през миналия сезон изведе отбора до Първа лига.

Каним представителите на медиите и всички желаещи утре, 17 септември, от 17:00 ч. в залата за пресконференции на хотел "Дунав". Георги Чиликов ще бъде представен официално и ще отговори на всички въпроси", написаха от клуба.

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