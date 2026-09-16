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Шеф на Дунав разкри причината за раздялата с Емо Луканов

  • 16 сеп 2026 | 13:32
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Шеф на Дунав разкри причината за раздялата с Емо Луканов

Липсата на резултати e причината за раздялата между Дунав (Русе) и старши треньора Емануел Луканов. Това съобщи председателят на Управителния съвет на клуба Диян Димов.  

"В последните мачове отборът играеше добре, но резултатите ги нямаше. Това повлия и психологически на отбора и беше време да вземем някакво решение", каза Димов пред БТА. Той изрази благодарност към Луканов, когото определи като голям професионалист.

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"Благодарим му за отдадеността и професионализма му начело на отбора. За съжаление обаче във футбола са важни и резултатите. Мисля, че бяхме достатъчно време заедно, минаха доста мачове за сработване. Вярно е, че се забавиха някои неща, имаше и други причини, които не са зависели от нас. Просто във футбола това се случва. Чувствата и намеренията ни към Луканов са изключително добри. Пожелаваме му успех в бъдещите професионални предизвикателства", допълни председателят на Управителния съвет на Дунав.

Емануел Луканов бе назначен за старши треньор на "драконите" през лятото и записа победа, равенство и седем загуби в първите девет кръга при завръщането на русенския тим в efbet Лига след шестгодишно прекъсване.

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