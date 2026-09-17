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Дунав се оглежда за нови футболисти

  • 17 сеп 2026 | 19:56
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Дунав (Русе) има потенциал да печели точки. Това каза на пресконференция старши треньорът на русенския тим Георги Чиликов, който се завърна на поста след като клубът вчера обяви, че се разделя с Емануел Луканов.Чиликов бе представен от председателя на Управителния съвет на клуба Диян Димов и от техническия директор Светлин Симеонов. 

"Благодарим на Емануел Луканов, който свърши чудесна работа. Той е добър професионалист и прекрасен човек, но във футбола са важни и резултатите", каза Димов. Той заяви, че се надява със завръщането на Чиликов "драконите" да постигат по-добри резултати. 

"Отборът изглежда добре физически. Селектиран е добре според времето и възможностите. Треньорският екип е свършил чудесна работа. Но няма добра концентрация и е необходима отговорност в защита", каза Георги Чиликов. Той заяви, че е говорил вече с футболистите по този повод. "Ако това не се промени, ще търсим други футболисти. Вече се оглеждаме за един-двама нови състезатели. Трябва да извлечем максимума от футболистите и то най-вече от гледна точка на концентрацията", обясни Чиликов. 

Бургазлията коментира, че предстоящият домакински мач с Ботев (Враца) ще е труден. "Очаква ни сериозен двубой. Важното е ние как ще изглеждаме. Трябва да сме максимално концентрирани до последната секунда на мача", каза още старши треньорът на Дунав. От своя страна Диян Димов призова феновете да бъдат на стадиона и да подкрепят тима занапред.

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