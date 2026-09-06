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Димитър Калчев и Димитър Механджийски останаха втори на Фючърс-а в Будапеща

  • 6 сеп 2026 | 18:26
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Димитър Калчев и Димитър Механджийски останаха втори на Фючърс-а в Будапеща

Най-изявената българска двойка в плажния волейбол в момента Димитър Калчев и Димитър Механджийски остана на второ място на Beach Pro Tour Futures в Будапеща (Унгария), след като загуби в големия финал.

Блестящи! Димитър Калчев и Димитър Механджийски на финал в Будапеща
Блестящи! Димитър Калчев и Димитър Механджийски на финал в Будапеща

Калчев & Механджийски отстъпиха на украинските братя и двойка Иван и Ричард Лихацкий с 0:2 (10:21, 13:21) във финала, игран тази вечер.

Димитър Калчев и Димитър Механджийски тръгнаха с победа на Фючърс-а в Будапеща
Димитър Калчев и Димитър Механджийски тръгнаха с победа на Фючърс-а в Будапеща

Така украинците взеха реванш от българския дует, от който загубиха в предварителна група на основната фаза на турнира с 1:2.

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