Гатузо: Отборите, от които си тръгвам, после стават шампиони - това не е случайно

Наставникът на Лацио Дженаро Гатузо заяви след равенството с Милан, че отборът му се намира на правилния път.

Старши треньорът на „орлите“ коментира прогреса на своя тим след ремито 2:2 срещу в 4-тия кръг на Серия "А".

„През второто полувреме класата на Милан си каза думата и те ни създадоха проблеми. Добре, че не допуснахме още голове. Отборът не се предаде. Намираме се на правилния път и съм доволен, защото видях един жив отбор“, заяви Гатузо.

Ново попълнение спаси Милан от загуба срещу Лацио на Гатузо

„Този тим знае как да играе, подготвихме се добре за мача. Не би било правилно да говорим само за манталитет. Удоволствие е да тренирам тези момчета, те се раздават напълно в трудни условия. Феновете ни липсват адски много“, добави той.

„Напускам Милан – и те печелят титлата. Оставих след себе си манталитет и работна етика. Напускам Наполи – и те печелят. Това не е случайност. Живея за това – за дисциплината, за да обясня на играчите колко е важно да идват навреме на тренировъчната база и да спазват правилата. Тук веднага поехме по този път и трябва да благодаря на момчетата за това, което правят“, завърши Гатузо.

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Снимки: Gettyimages