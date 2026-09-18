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  3. Арнолд Алън отпадна от битката с Арън Пико на UFC 333

Арнолд Алън отпадна от битката с Арън Пико на UFC 333

  • 18 сеп 2026 | 15:52
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Арнолд Алън отпадна от битката с Арън Пико на UFC 333

Арън Пико вече има нов съперник в лицето на Лосен Кейта за събитието в Абу Даби.

Арнолд Алън няма да се състезава в Абу Даби. Множество източници, запознати с плановете на организацията UFC, потвърдиха че Алън е отпаднал от насрочения си двубой с Арън Пико на UFC 333, което ще се проведе на 24 октомври в „Етихад Арена“.

Причината за оттеглянето на Алън не е нова контузия, а по-скоро рехабилитация от предишни лечения, съобщи източник на mmafighting.com. Въпреки че британският боец е на прав път, времето до събитието не е било достатъчно, за да бъде готов за битка. Тази възможност е била обсъждана още при първоначалните разговори за мача. Очаква се Алън да се завърне в октагона преди края на годината.

32-годишният боец идва след победа със съдийско решение над Мелкизаел Коста в главното събитие на UFC Вегас 117 през май.

Що се отнася до Пико, той остава в картата на събитието и ще се изправи срещу Лосен Кейта. Пико записа първата си победа в UFC в последния си двубой, надделявайки над Патрисио Питбул със съдийско решение на UFC 327 през април.

Кейта (17-2) идва след нокаут в първия рунд срещу Мохамед Наимов на UFC Париж по-рано този месец, който му донесе бонус за „Представяне на вечерта“. Това беше първата му победа в ЮФС от два опита.

Лосен Кейта записа първа победа в UFC с впечатляващ нокаут в Париж
Лосен Кейта записа първа победа в UFC с впечатляващ нокаут в Париж
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