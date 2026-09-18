UFC се завръща в Катар през ноември

Най-голямата верига за смесени бойни изкуства в света се подготвя за второто си събитие в Катар.

В четвъртък от организацията обявиха, че UFC Катар ще се проведе на 21 ноември в зала „Али Бин Хамад ал-Атия“ в Ал Раян. Това ще бъде второто събитие на UFC в страната след дебютното шоу през ноември 2025 г., което беше оглавено от двубоя между Арман Царукян и Дан Хукър.

Катар е третата държава в Близкия изток, която е домакин на събитие на UFC, след Обединените арабски емирства и Саудитска Арабия. ОАЕ е приемала няколко големи номерирани събития на организацията.

Освен главния мач между Царукян и Хукър, първото събитие на UFC в Катар включваше победа на Иън Мачадо Гари над бившия шампион в полусредна категория Белал Мохамед, с която си осигури шанс за титлата. Феновете видяха и завръщането на звездата в категория муха Кьоджи Хоригучи, както и дебюта на обещаващия проспект Абдул Рахман Яхяев.

Към момента все още няма официално обявени двубои за бойната карта на 21 ноември.

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