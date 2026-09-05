Лосен Кейта записа първа победа в UFC с впечатляващ нокаут в Париж

Лосен Кейта нокаутира Мухамад Наимов, след което отпразнува победата си по уникален начин на събитието на UFC в Париж.

Представянето на Лосен Кейта беше толкова впечатляващо, че той реши сам да си отдаде заслуженото. В събота Кейта се изправи срещу Мухамад Наимов в основната карта на галавечерта на UFC в Париж. На „Черната пантера“ му бяха нужни по-малко от три минути, за да нокаутира коравия боец от Таджикистан.

Бившият шампион на веригата "Октагон" започна агресивно срещу Наимов, като го нарани на няколко пъти, преди най-накрая да отбележи решително дясно кроше, което изпрати Наимов в безсъзнание на пода.

Нокаутът беше толкова добър, че веднага след него Кейта прескочи клетката, седна сред публиката и започна да аплодира собственото си изпълнение, за голяма радост на феновете.

След битката Кейта отправи предупреждение към топ претендента в категория перо Лерон Мърфи, като му каза, че все още не е на неговото ниво, но идва за него.

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