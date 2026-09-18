Еди Хърн: Конър Бен заслужава голямо уважение

Еди Хърн смята, че бившият му боксьор Конър Бен трябва да получи признание за това, че е стигнал до мач за световна титла, въпреки че беше надигран от Райън Гарсия в събота вечер.

Хърн ръководеше Бен през ранните години на професионалната му кариера, подкрепяше го, когато два провалени допинг теста застрашиха бъдещето му, а също така организира два доходоносни сблъсъка с Крис Юбанк-младши миналата година.

Затова беше изненада, когато по-рано тази година Бен избра да подпише със „Зуфа Боксинг“.

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Формата на Бен с новите му промоутъри не е впечатляваща. Неубедителна победа по точки в 10 рунда над Риджис Прогрейс през април беше последвана от загуба в два рунда от шампиона на Световния боксов съвет (WBC) в полусредна категория Гарсия в Лас Вегас.

„Бил съм до Конър Бен през цялата му кариера и го познавам доста добре, но просто усетих, че изглеждаше изгубен. Може би беше заради теглото. Не знам дали беше заради увереността му, но той изглеждаше изгубен. На ринга изглеждаше объркан, подскачаше, хвърляше се напред и приличаше на заек, заслепен от фарове.“, каза Хърн пред „Ай Еф Ел ТВ“.

Въпреки че записа една победа и една загуба срещу застаряващия Юбанк в категория до 72 кг, това беше първият мач на Бен срещу елитен противник в пика на силите си.

Мнозина заявиха, че способностите му на това ниво, или по-скоро липсата им, вече са разкрити.

„Имам повече причини от повечето хора да го хвърля на вълците, но не мисля, че има нужда от това, вижте какво е постигнал. Хората сега ще го нападнат и ще кажат: „Той е безполезен, не може да спечели британска титла, кого изобщо е побеждавал?“. Може и да са прави, но той го направи. Няма да седя тук и да казвам, че никога не е бил добър, защото наистина мисля, че е добър боец и смятам, че се е подобрил толкова много, така че заслужава голямо уважение за това колко усилено е работил, за да стигне до тази позиция“, аргументира се Хърн.

Въпреки това Хърн не е убеден, че Бен ще остане в спорта още дълго.

„Вижте, Конър Бен ще приключи в рамките на следващата година. Може да има още един мач, кой знае. Може дори да не се бие повече. Мисля, че той иска парите си и е спечелил много пари; какво друго остава? Той няма да победи никой значим в категория до 72 кг., така че за какво си в играта?“

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