Женският отбор на България победи Италия на Шахматната Олимпиада

Победа и загуба регистрираха националните отбори на България в третия кръг на Шахматната Олимпиада в Самарканд, Узбекистан.

Жените се наложиха с 3:1 точки над Италия и продължават с пълен актив от 6 мач-точки.

Надя Тончева зададе тон за успеха на българките с победа с черните фигури на втора дъска над Олга Зимина, а след това на трета дъска Габриела Антова спечели с белите фигури срещу Теа Гуеци. Ремитата на Нургюл Салимова с Марина Брунело на първа дъска и на Гергана Пейчева с Джулия Сала на четвърта бяха достатъчни, за да подпечатат третата поредна победа на българките.

След първите три кръга общо 20 отбора при жените имат по 6 мач-точки.

Мъжкият тим на България обаче допусна първото си поражение, след като отстъпи с 0,5:3,5 пред Китай.

Единственото реми постигна Радослав Димитров, който с белите фигури раздели по половин точка със Сю Сяню. Това обаче бе крайно недостатъчно, защото преди това Аркади Найдич загуби от Дин Лижън, Момчил Петков отстъпи пред Вей И, а играещият капитан на България Кирил Георгиев падна от Ю Яни.

След загубата България е с 4 мач-точки, докато Китай е един от отборите с максималните 6 мач-точки.

В събота е четвъртият кръг от Шахматната Олимпиада.

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