Марио и Теодора Кирилови: Искаме да развиваме EFA в дългосрочен план

Опасното кикбокс и муай тай дуо Марио и Теодора Кирилови гостуваха в студиото на "Sportal Fight Club" две седмици преди второто издание на професионалната верига "Elite Fighting Arena".

На 3-ти октомври в "Асикс Арена" в София семейство Кирилови организират второто събитие на EFA, което ще даде поле за изява на български състезатели по муай тай и кикбокс да премерят сили с чуждестранни бойци на високо ниво.

Сред акцентите в програмата на EFA 2 ще бъде завръщането на Мартин Копривленски, който лекуваше контузия в ръката, получена по време на тренировка след впечатляващия му успех на EFA 1 през месец март.

На ринга ще се качат още и победителят от първата гала на EFA, Дмитрий Власюк, титулуваните кикбоксьори Диян Димитров, Константин Стойков, Симеон Наковски. Последният ще се бие за световна титла на WKN срещу италианеца Анджело Фиаминго.

Симеон Наковски се качва на ринга отново тази есен

По бруталния правилник на муай тай с ММА ръкавици Томас Данев ще се изправи срещу Ердем Динчер - единственият шампион на елитния май той стадион “Раджадамнерн” с 56 победи в 66 професионални срещи. Данев пък е шампион на Южна Англия в професионалния муай тай. Българинът, който живее и тренира във Великобритания, има 15 победи на профи ринга.

Вижте цялото интервю със семейство Кирилови, в което споделят в детайли концепцията им за изготвянето на бойната карта за EFA 2 и какво да очакват феновете на спорта на 3-ти октомври:

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