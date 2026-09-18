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БФ Борба: Програмата "Златева" вече дава резултати

  • 18 сеп 2026 | 17:29
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БФ Борба: Програмата "Златева" вече дава резултати

На заседание на Управителния съвет на Българската федерация по борба (БФ Борба), проведено на 16 септември, президентът на федерацията Станка Златева отчете постигнатите резултати при работата с младите таланти в детско-юношеския спорт.

Само за година и половина те спечелиха общо 23 медала от европейски и световни първенства за възрастовата група U15 и U17 години. През 2025 г. младите национали завоюваха 8 отличия (1 златен медал, 2 сребърни и 5 бронзови), а през 2026 г. колекцията се обогати с още 15 медала (3 златни, 6 сребърни и 6 бронзови).

"Зад тези впечатляващи резултати стои изцяло обновения подход към подготовката на младите състезатели", подчерта Станка Златева. Пред членовете на Управителния съвет тя открои три нови ключови момента в работата с децата:

- Проведени подготвителни лагери: За първи път в съвременната история на българската борба бяха организирани целеви лагери преди големите първенства за тази възраст, въпреки липсата на целево финансиране от Министерството на младежта и спорта.

- Осигурена пълна екипировка: За първи път децата разполагаха с пълна и професионална екипировка за участието си на международния тепих.

- Широка клубна представителност: В състава на националните отбори при подрастващите място намериха състезатели от над 10 различни клуба от цялата страна, което гарантира равнопоставеност и широк обхват на селекцията.

При избора си начело на БФ Борба Станка Златева стъпи върху програма, фокусирана върху пълно рестартиране на работата в детско-юношеските школи, финансова прозрачност, децентрализация на ресурсите към клубовете в страната и възстановяване на методическата подготовка на младите треньори. Акцентът върху най-малките беше поставен като основен приоритет за изграждането на стабилна основа, която да носи бъдещи олимпийски, световни и европейски отличия.

Успехите от последната година и половина потвърждават, че програмата на Станка Златева и екипа й, както и избраната стратегия вече дават реални резултати и поставя стабилни основи за бъдещето на българската борба.

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