Пловдив ще бъде домакин на Световното по таекуон-до ITF през 2027 г.

България отново ще приеме елита на световното таекуон-до. На 15 септември се проведе специално заседание на Изпълнителния съвет на Международната Таекуон-До Федерация (ITF), ръководено от президента на организацията - Гранд Мастър проф. Ри Йонг Сон. В срещата, в която взеха участие всички членове на борда и лидерите на петте континента, бе взето ключово решение за бъдещето на най-големия спортен форум в календара на ITF.

След изслушване на доклада на организационния комитет на Китай, Изпълнителният съвет реши единодушно Световното първенство през 2027 г. да бъде преместено и да се проведе в град Пловдив, България. Шампионатът на планетата е насрочен за края на месец август следващата година.

Официалната кандидатура и предложение, които Българската Федерация по таекуон-до ITF внесе до президента гранд мастър проф. Ри Йонг Сон и Антон Архипов, получиха пълната подкрепа на ръководството.

“Организационният комитет, воден от ГМ Марио Богданов, представи безупречна концепция, като очакваме подкрепа от страна на българското правителство, за да гарантираме, че събитието ще покрие най-високите стандарти и изисквания на ITF”, съобщиха от Българската федерация по таекуон-до ITF.

В края на гласуването президентът ГМ проф. Ри Йонг Сон изрази своята благодарност към българската федерация. Той изтъкна богатия и доказан опит на България в организирането на събития от подобен мащаб, отбелязвайки, че това дава абсолютна увереност на световната централа за провеждането на едно великолепно и незабравимо световно първенство.

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