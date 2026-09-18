Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Пловдив ще бъде домакин на Световното по таекуон-до ITF през 2027 г.

Пловдив ще бъде домакин на Световното по таекуон-до ITF през 2027 г.

  • 18 сеп 2026 | 10:00
  • 372
  • 0
Пловдив ще бъде домакин на Световното по таекуон-до ITF през 2027 г.

България отново ще приеме елита на световното таекуон-до. На 15 септември се проведе специално заседание на Изпълнителния съвет на Международната Таекуон-До Федерация (ITF), ръководено от президента на организацията - Гранд Мастър проф. Ри Йонг Сон. В срещата, в която взеха участие всички членове на борда и лидерите на петте континента, бе взето ключово решение за бъдещето на най-големия спортен форум в календара на ITF.

След изслушване на доклада на организационния комитет на Китай, Изпълнителният съвет реши единодушно Световното първенство през 2027 г. да бъде преместено и да се проведе в град Пловдив, България. Шампионатът на планетата е насрочен за края на месец август следващата година.

Официалната кандидатура и предложение, които Българската Федерация по таекуон-до ITF внесе до президента гранд мастър проф. Ри Йонг Сон и Антон Архипов, получиха пълната подкрепа на ръководството.

“Организационният комитет, воден от ГМ Марио Богданов, представи безупречна концепция, като очакваме подкрепа от страна на българското правителство, за да гарантираме, че събитието ще покрие най-високите стандарти и изисквания на ITF”, съобщиха от Българската федерация по таекуон-до ITF.

В края на гласуването президентът ГМ проф. Ри Йонг Сон изрази своята благодарност към българската федерация. Той изтъкна богатия и доказан опит на България в организирането на събития от подобен мащаб, отбелязвайки, че това дава абсолютна увереност на световната централа за провеждането на едно великолепно и незабравимо световно първенство.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Бойни спортове

Федерациите по карате на България и на Палестина договарят съвместна програма за сезон 2027

Федерациите по карате на България и на Палестина договарят съвместна програма за сезон 2027

  • 18 сеп 2026 | 09:47
  • 204
  • 0
Два сребърни медала за България на Европейската купа по джудо за прекадети в Сплит

Два сребърни медала за България на Европейската купа по джудо за прекадети в Сплит

  • 18 сеп 2026 | 09:40
  • 236
  • 0
Двама българи се качват на ринга на Европейското в София днес

Двама българи се качват на ринга на Европейското в София днес

  • 18 сеп 2026 | 09:30
  • 315
  • 0
Благовест Неделчев донесе първа победа за България на Европейското първенство по бокс

Благовест Неделчев донесе първа победа за България на Европейското първенство по бокс

  • 17 сеп 2026 | 21:24
  • 1378
  • 0
Красимир Инински: Головкин е мъж на място, родната публика е нож с две остриета

Красимир Инински: Головкин е мъж на място, родната публика е нож с две остриета

  • 17 сеп 2026 | 19:12
  • 6363
  • 1
Рами Киуан пред Sportal.bg: След Европейското ще сменя категорията

Рами Киуан пред Sportal.bg: След Европейското ще сменя категорията

  • 17 сеп 2026 | 19:01
  • 4263
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Ясен е пътят на България към финала на Евроволей 2026

Ясен е пътят на България към финала на Евроволей 2026

  • 18 сеп 2026 | 09:50
  • 9341
  • 14
С два "пистолета" във всяка ръка! Либерото на Полша хич не си поплюва в София

С два "пистолета" във всяка ръка! Либерото на Полша хич не си поплюва в София

  • 18 сеп 2026 | 10:41
  • 2712
  • 0
Левски се бори със зъби и нокти, но тръгна с фалстарт в Лига Европа

Левски се бори със зъби и нокти, но тръгна с фалстарт в Лига Европа

  • 17 сеп 2026 | 21:34
  • 175160
  • 883
Столично дерби в "Овча купел"

Столично дерби в "Овча купел"

  • 18 сеп 2026 | 08:00
  • 4494
  • 3
Григор дава начало на битката между България и Дания

Григор дава начало на битката между България и Дания

  • 18 сеп 2026 | 07:30
  • 3407
  • 4
Везенков и компания започват днес лова на трофеи

Везенков и компания започват днес лова на трофеи

  • 18 сеп 2026 | 07:45
  • 3050
  • 1