Валанчунас дебютира официално за Жалгирис

Опитният център Йонас Валанчунас дебютира официално за литовския Жалгирис. 34-годишният баскетболист записа 14 точки, 1 борба и 2 асистенции за 21 минути на терена при победата на Жалгирис с 98:77 като гост над Гаргждай в двубой от първия кръг на местното първенство.

В началото на юли Денвър Нъгетс се отказа от ветерана и той се завърна в Европа след повече от 900 мача в Националната баскетболна асоциация (НБА) в кариерата си с отборите на Торонто Раптърс, Мемфис Гризлис, Ню Орлиънс Пеликанс, Вашингтон Уизардс, Сакраменто Кингс и Денвър.

Жалгирис завърши на пето място в редовния сезон на Евролигата през миналия сезон 2025/2026, но отпадна в плейофите, елиминиран от турския гранд Фенербахче.

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Снимки: Imago