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  4. Звезда на Фенербахче под въпрос за сблъсъка с Олимпиакос

Звезда на Фенербахче под въпрос за сблъсъка с Олимпиакос

  • 18 сеп 2026 | 12:12
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Звезда на Фенербахче под въпрос за сблъсъка с Олимпиакос

Старши треньорът на Фенербахче Шарунас Ясикевичус говори преди днешния полуфинал срещу Олимпиакос, воден от българската звезда Александър Везенков в мач за Суперкупата на Евролигата. Двубоят е насрочен за 17:00 часа българско време.

Мачът ще бъде първи между двата тима след сблъсъка им във Финалната четворка в Атина, когато Фенербахче загуби убедително с 61:79.

Ясикевичус даде и информация за състоянието на състава си. Според него звездният гард Тейлън Хортън-Тъкър е готов да се завърне в игра, докато участието на новото попълнение Шейн Ларкин остава под въпрос.

„Участието на Шейн е под въпрос. Като изключим него, разполагаме с почти всички играчи“, заяви Ясикевичус.

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