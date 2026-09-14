Вирусна епидемия удари Панатинайкос преди старта на Евролигата

Гръцкият гранд Панатинайкос беше засегнат от вирусна епидемия, като няколко члена на щаба са болни, а някои от тях са приети в болница броени дни преди началото на сезона в Евролигата.
От клуба разкриха, че шестима членове на екипа са били засегнати от вируса след предсезонен турнир в Родос.
Съобщението идва, след като от АЕК Атина обявиха, че техните играчи Франк Бартли и Гайос Скордилис също са се заразили, тъй като двата отбора са били настанени в един и същи хотел.
Някои от членовете на Панатинайкос са се нуждаели от медицинска помощ и хоспитализация, като съществуват опасения, че в следващите часове и дни може да се появят нови случаи.
Епидемията идва в изключително труден момент за "детелините", които стартират кампанията си в Евролигата на 24 септември с домакинство на Париж.
Само няколко дни по-късно, от 26 до 27 септември, отборът ще се бори за Суперкупата на Гърция, която ще се проведе в Родос.
Преди това Панатинайкос има насрочени два подготвителни мача в турнира "Павлос Янакопулос", на който е домакин.
Тимът ще се изправи срещу Бург на 18 септември и срещу ПАОК Солун на 19 септември, с което ще завърши своята подготовка.
В момента балансът на отбора в предсезонните мачове е две победи и една загуба, като в последните си две срещи бяха постигнати успехи над АЕК Атина и Спартак Суботица.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google