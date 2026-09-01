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  4. Тежък удар за Панатинаейкос - една от звездите на гръцкия гранд се контузи

Тежък удар за Панатинаейкос - една от звездите на гръцкия гранд се контузи

  • 1 сеп 2026 | 15:17
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Тежък удар за Панатинаейкос - една от звездите на гръцкия гранд се контузи

Панатинайкос претърпя тежък удар с контузия точно преди началото на новия сезон.

Гръцкият гранд обяви, че по време на тренировка днес една от звездите на тима Найджъл Хейс-Дейвис е наранил лявата си ръка.

След като е преминал прегледи, изследванията са показали, че той е получил фрактура на пръст (четвърта метакарпална кост), като му е поставена специална шина.

Според информация на SDNA, Хейс-Дейвис ще отсъства от терените за период от шест седмици.

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Снимки: Imago

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