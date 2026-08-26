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  4. Ябуселе впечатлен от Панатинайкос и Обрадович: Това е невероятна организация

Ябуселе впечатлен от Панатинайкос и Обрадович: Това е невероятна организация

  • 26 авг 2026 | 17:49
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Ябуселе впечатлен от Панатинайкос и Обрадович: Това е невероятна организация

След две години в НБА, Гершон Ябуселе се завърна в Европа и подписа с Панатинайкос. Ябуселе ще си сътрудничи в зеления квартал на Атина с Желко Обрадович, най-титулуваният баскетболен треньор в Европа, а за съотборници ще има цели трима французи, свои сънародници, а именно Матиа Лесор, Силвен Франсиско и Мустафа Фал. Освен това, там е и Бранко Бадио, сенегалски баскетболист, който също, както казва Ябуселе, говори френски език.

"Бадио говори френски, така че ще се говори много на френски. Трябва да накараме и всички останали да го научат. Аз съм французин и съм щастлив да играя с приятеля си. Още няколко момчета говорят френски, така че вече се свързахме", сподели Гершон Ябуселе.

В интервю за клубния сайт, Ябуселе се спря и на баскетболните условия в Панатинайкос, както и на сътрудничеството с Обрадович.

"Панатинайкос е клуб на най-високо ниво, с организация на най-високо ниво. Идваме тук, закусваме и обядваме, осигурени са ни храна и медицински грижи, а хората от клуба са тук за всичко, от което се нуждаем. Това е първокласна организация. Що се отнася до треньора Обрадович, той е много открит. Още по време на първите ни разговори на терена ми каза да се обръщам към него без никакво колебание. Иска постоянна комуникация, за да върви всичко в правилната посока", каза още Ябуселе.

Припомняме, че Ябуселе игра през предходните две години в НБА - във Филаделфия, Ню Йорк и Чикаго. Преди това крилото беше част от Реал Мадрид и един от главните герои в онази известна плейофна серия между "кралския клуб" и Партизан, когато във втория мач в Испания се стигна до масов бой, а "черно-белите" от Белград пропиляха аванс от 2-0 и в крайна сметка останаха без класиране за Финалната четворка.

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Снимки: Gettyimages

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