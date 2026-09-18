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Мартин О'Нийл обясни как се е стигнало до поражението от Ференцварош

  • 18 сеп 2026 | 11:26
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Мартин О'Нийл обясни как се е стигнало до поражението от Ференцварош

Мениджърът на Селтик Мартин О'Нийл заяви след домакинската загуба от унгарския Ференцварош с 1:3 на старта на основната фаза на Лига Европа, че тимът му е допуснал нелепо попадение след изравнителния гол. "Детелините" не се намират в добър момент, след като през уикенда загубиха дербито с Рейнджърс, а само след няколко дни отново ще се изправят в сблъсъка, известен още като "Олд Фърм".

„Започнахме много, много силно. Направихме няколко центрирания пред вратата, но нямаше кой да засече топката в мрежата. Първият им сериозен опит за гол се превърна в попадение. Върнахме се в мача, изравнихме точно преди почивката, а след това допуснахме наистина нелеп гол. При третото попадение ни хванаха на контраатака“, обясни О'Нийл пред TNT Sports.

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Капитанът на шотландския тим Калъм Макгрегър коментира: „Преминаваме през труден период. Съставът е сравнително нов, така че трябва да се учим, но тук няма много място за грешки. Нуждаем се от всички - фенове, играчи, щаб. Натискахме здраво в последните 20 минути. Просто трябваше един момент, в който късметът да и се усмихне.“

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Снимки: Gettyimages

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