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Наказателната акция на Ференцварош порази и Селтик

  • 18 сеп 2026 | 00:32
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Наказателната акция на Ференцварош порази и Селтик

Ференцварош продължи с блестящото си представяне в Европа. След като унгарците разбираха Трабзонспор в плейофите, сега те се справиха и със Селтик на старта на основната фаза на Лига Европа. Те спечелиха с 3:1 в Глазгоу.

"Детелините" допускат три гола във втори пореден мач, след като това се случи и срещу Рейнджърс преди няколко дни. Тимът на Мартин О'Нийл всъщност стартира мача добре, но за пореден пък показа слабостите си в защита. Бамиделе Юсуф откри резултата в 20-ата минута. Мика Баур върна надеждите на домакините малко преди почивката, но секунди по-късно, в добавеното време на първата част, Селтик допусна нов гол. Кристофер Закариасен се разписа и Ференцварош се оттегли с аванс.

Мартин О'Нийл опита да промени нещо, но унгарците вкараха ново попадение в 47-ата минута. Даниел Арзани се разписа след великолепен удар. Този гол реши мача. Най-близо до попадение за домакините в следващите минути бе Бенямин Нигрен, но гостите нямаха особени проблеми да запазят аванса си.

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Снимки: Imago

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