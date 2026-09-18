Новият селекционер на Еквадор си поставя „най-високи цели“

Новият селекционер на Еквадор Марсело Гаярдо заяви, че страната разполага с талант, за да се конкурира с водещите отбори в света. Той беше представен днес пред медиите в страната, след като в понеделник беше обявено назначението му.

Гаярдо, който е участвал на две Световни първенства като футболист на Аржентина, за първи път ще бъде национален треньор. Но въпреки това е оптимист и заяви, че настоящото поколение на еквадорците „има потенциал да направи значителна крачка напред“. „Еквадор, благодарение на качеството си и на талантливите си играчи, е способен да се състезава на равни начала с всяка футболна сила в света“, заяви Галардо пред репортерите.

Марсело Гаярдо е новият национален селекционер на Еквадор

Освен това 50-годишният специалист ще се стреми да запази позитивните аспекти от досегашните мачове на тима, но същевременно ще иска да изгради още по-добър състав, който да обедини страната. „Ще се опитаме да изградим отбор, който да представя не само нас, не само федерацията, но и целият еквадорски народ“, обеща той.

| AHORA | Marcelo Gallardo presentó a su cuerpo técnico. De momento, no hay miembro local en el equipo de asistentes. pic.twitter.com/hHVpB3WShh — MrOFF (@MrOFFSIDER) September 17, 2026

Попитан за амбициите на Еквадор, включително и за Копа Америка, която предстои, както и за Световното първенство през 2030 година, Гаярдо отговори: „Поставихме си най-високите цели“ и поклати многозначително глава. След това заяви, че му предстои мач с Южна Корея на 24 септември и с Япония една седмица след това, като в тези два приятелски двубоя на първо място ще иска да опознае състава, както и местните треньори, които влизат в щаба му.

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Снимки: Gettyimages