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Марсело Гаярдо е новият национален селекционер на Еквадор

  • 14 сеп 2026 | 09:51
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Марсело Гаярдо е новият национален селекционер на Еквадор

Футболната федерация на Еквадор назначи аржентинеца Марсело Гаярдо за треньор на мъжкия национален отбор по футбол на страната, обявиха от централата. Гаярдо поема поста от сънародника си Себастиан Бекасесе, чийто договор не беше подновен след отпадането на тима на 1/16-финалите от Мексико на Световното първенство това лято, което се проведе в Северна Америка. Очакванията в Еквадор – най-вече заради играещите в  Европа футболисти, бяха големи и загуба на толкова ранен етап не се прие добре в южноамериканската страна.

„Имаме талант, структура и амбиция. Готови сме. Нека хората повярват, защото имат всички основания за това“, се казва в съобщението на федерацията в социалните мрежи. „Добре дошъл, Марсело!“.

50-годишният Гаярдо е без работа след приключването на втория му етап начело на Ривър Плейт, което е от февруари тази година насам. С този аржентински гранд той спечели два пъти Копа Либертадорес по време на първия си период, който също така беше украсен и с други трофеи. След това той се премести да работи в уругвайския Насионал Монтевидео, както и в саудитския Ал-Итихад.

Дебютът на Марсело Гаярдо начело на Еквадор ще бъде на 24-и септември в контролна среща с Република Корея. От федерацията на Еквадор не уточниха и за какъв срок е договорът на новия им национален селекционер.

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Снимки: Imago

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