Даниел Младенов: Няма го този човек, както тогава имахме Гара Дембеле

Слушай на живо: Левски - РБ Залцбург

Бившият футболист на Левски Даниел Младенов е специален гост в студиото на Sportal.bg преди двубоя на „сините“ със Залцбург от Основната фаза на Лига Европа.

Крилото беше една от основните фигури в последното участие на Левски в групова фаза на Лига Европа и направи сравнение между тогавашния състав и настоящия тим на Хулио Веласкес.Младенов обърна внимание на разликите в индивидуалните качества на фланговите футболисти, както и на липсата на типичен централен нападател като Гара Дембеле.

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„И Око-Флекс, и Евертон Бала са технически по-добри от мен, но аз можех най-точно да избирам кога да подам топката и кога да стрелям. Няма го този човек, както тогава имахме Гара Дембеле. Сега може би Сангаре щеше да свърши работа“, заяви Младенов.

Бившият футболист на „сините“ коментира и избора на Веласкес в предни позиции.

„Переа няма тази динамика на Сангаре. Може би второто полувреме Веласкес ще го използва. Сега идеята му е да заложи на скоростта“, добави той.

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Младенов посочи и отсъствието на Бурас като сериозен проблем за Левски преди сблъсъка със Залцбург.

„Големият отсъстващ е Бурас. Много трудно се намира халф, който и в двете фази да играе добре. Това е най-доброто, с което Хулио Веласкес може да се противопостави на Залцбург“, завърши Младенов.

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