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Конте отхвърлил няколко оферти, защото чака по-подходящ проект

  • 17 сеп 2026 | 17:14
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Конте отхвърлил няколко оферти, защото чака по-подходящ проект

Италианският специалист Антонио Конте очаква подходящи проект и е отхвърлил предложения от Ал Ахли и Фенербахче на фона на информациите за интерес от страна на Милан, Ювентус и Манчестър Юнайтед, твърди трансферният експерт Фабрицио Романо. Конте все още е без отбор, след като напусна Наполи в края на сезон 2025/26. Италианецът спечели титлата в Серия А и Суперкупата на Италия по време на двугодишния си престой в Неапол.

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От саудитския Ал Ахли са потърсили Антонио Конте и са му предложил висока заплата, но той не е проявил интерес. Наскоро името му беше свързано и с турския Фенербахче, но треньорът отново е отказал, тъй като е преценил, че това не е подходящият за него проект. Присъствието на Конте на „Сан Сиро“ за вчерашния двубой между Милан и Бенфика породи допълнителни спекулации за евентуално негово преминаване при „росонерите“.

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Снимки: Gettyimages

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