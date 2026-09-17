Шест българчета на полуфиналите на сингъл на турнира от Тенис Европа в Пловдив

Бруно Дженев, Мартин Валеов и Якуб Ясин при юношите, както и Рая Маркова, Симона Попова и Изабела Жечева при девойките се класираха за полуфиналите на сингъл на турнира до 16 г. от втора категория на Тенис Европа в Пловдив. Надпреварата се провежда при много добри условия и организация на кортовете на ТК „Макс Про 2020", разположени до Гребната база в Пловдив.

Поставеният под №2 при юношите Бруно Дженев победи на четвъртфиналите Адриан Христов с 6:1, 6:3, а за място на финала ще играе срещу друг българин – Мартин Валеов, който се наложи над Дариус Ратиу (Румъния) с 6:2, 6:0.

Якуб Ясин направи обрат и елиминира водача в схемата Арно Аветисян (Армения) с 6:7, 7:5, 6:2. На полуфиналите Ясин ще играе срещу Патрик Добрин (Румъния), който се наложи над българина Емил Алексиев с 6:4, 7:5.

Юноши, четвъртфинали:

№2 Бруно Дженев – Адриан Христов 6:1, 6:3

№3 Емил Алексиев – №5 Патрик Добрин (Румъния) 4:6, 5:7

№4 Мартин Валеов – №8 Дариус Ратиу (Румъния) 6:2, 6:0

№7 Якуб Ясин – №1 Арно Аветисян (Армения) 6:7, 7:5, 6:2

Юноши, полуфинали:

№2 Бруно Дженев – №4 Мартин Валеов

№7 Якуб Ясин – №5 Патрик Добрин (Румъния)

Водачката в схемата Рая Маркова победи на четвъртфиналите Анджела Скопулович (Сърбия) с 6:3, 7:5. За място на финала Маркова ще играе срещу друга българка – Изабела Жечева, която се наложи над сънародничката си Пламена Кукенска с 6:3, 6:7, 6:3.

Втората в схемата Симона Попова победи Никол Бюлбюлева с 4:6, 6:2, 6:4, а на полуфиналите ще играе срещу Касия Кукрик (Сърбия), която спечели с 6:4, 6:1 срещу българката Нина Нокова.

Девойки, четвъртфинали:

№1 Рая Маркова – №5 Анджела Скопулович (Сърбия) 6:3, 7:5

№2 Симона Попова – №8 Никол Бюлбюлева 4:6, 6:2, 6:4

Изабела Жечева – Пламена Кукенска 6:3, 6:7, 6:3

№6 Нина Нокова – №3 Касия Кукрик (Сърбия) 4:6, 1:6

Девойки, полуфинали:

№1 Рая Маркова – Изабела Жечева

№2 Симона Попова – №3 Касия Кукрик (Сърбия)

Две българки ще играят една срещу друга във финала на двойки при девойките.

Нина Нокова и Анджела Скопулович (Сърбия) ще се изправят в спор за титлата срещу Дария Матвеева и Сара Бужор (Румъния).

При юношите четирима българи се класираха за полуфиналите на двойки.

Поставените под №1 в схемата Бруно Дженев и Мартин Валеов ще играят срещу румънците Патрик Добрин и Дариус Ратиу.

В другата полуфинална среща българите Стефан Телкеджиев и Якуб Ясин ще играят срещу Арно Аветисян (Армения)/Лука Митрович (Хърватия).

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