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Проблеми за тенисистите в Дания

  • 16 сеп 2026 | 15:23
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Проблеми за тенисистите в Дания

Необичайни проблеми съпътстват българския национален отбор по тенис преди решаващия сблъсък с Дания за Купа Дейвис. По информация на bTV домакините не са подсигурили най-добрите условия за родния тим, като дори се появиха въпросителни дали част от неудобствата не са резултат от умишлена организация.

Снощи в хотела, избран от датската федерация за настаняване на българския отбор, се е включила противопожарната аларма. Заради ситуацията националите са останали без топла вечеря.

Вместо това на тенисистите е била сервирана студена храна – паста, пушена сьомга и моцарела.

За професионални спортисти, които се подготвят за толкова важен международен сблъсък, подобна ситуация със сигурност не е оптимална, особено в навечерието на решаващите мачове.

Проблемите обаче не се изчерпват с храненето.

Българският отбор е принуден да се придвижва с доста малки автомобили между Копенхаген и Хилерьод, където ще се проведат срещите. Разстоянието е около 40-45 минути, което означава допълнително време на път и дискомфорт за състезателите.

Все още няма информация дали става въпрос за пропуски в организацията или за нещо умишлено. Факт е обаче, че условията, които са осигурени на националите до този момент, не изглеждат като най-добрите възможни за отбор, който предстои да играе за място в Световната група на Купа Дейвис.

btvsport.bg

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