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Шарлът е новият дом на Финалите на WTA

  • 17 сеп 2026 | 05:40
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Шарлът е новият дом на Финалите на WTA

Женската тенис асоциация (WTA) официално обяви, че град Шарлът, Северна Каролина, ще бъде домакин на Финалите на WTA за период от три години — от 2027 до 2029 година. Сключеното тригодишно споразумение е най-дългосрочното за надпреварата от периода на петгодишния ѝ престой в Сингапур (2014–2018 г.). Като част от сделката WTA ще премести и своята световна централа от Сейнт Питърсбърг, Флорида, в Шарлът.

Мачовете от финалния турнир, в който участват осемте най-добри състезателки на единично и осемте най-добри двойки за сезона, ще се играят в Spectrum Center — домът на отбора от NBA Шарлът Хорнетс. Залата разполага с капацитет от около 19 000 зрители за баскетболни срещи.

Тъй като надпреварата през ноември съвпада с редовния сезон в NBA и интензивния график на домакинските мачове на Хорнетс, времетраенето на WTA Finals ще бъде съкратено от осем на пет дни. Председателят на WTA Валери Камило съобщи, че асоциацията вече обсъжда алтернативни формати с тенисистките. Ако бъде запазена груповата фаза (round-robin), финалистките може да се наложи да играят мачове във всеки един от дните.

Изборът на Шарлът идва след период на засилена нестабилност за турнира, който смени шест различни домакина в рамките на седем години. Първоначално планираният 10-годишен договор с китайския град Шънчжън приключи едва след едно издание през 2019 г. Последваха периодични домакинства наГуадалахара, Форт Уърт, Канкун и Рияд.

През 2026 г. турнирът се премества временно в Индиън Уелс, Калифорния, след като споразумението с Рияд приключи с една година по-рано от предвиденото. С преминаването си в Шарлът от 2027 г. WTA цели не само да стабилизира турнира, но и сама да поеме оперативното му управление и финансовия контрол.

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