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Легендарен треньор се завърна в НБА

  • 17 сеп 2026 | 14:49
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Легендарен треньор се завърна в НБА

Еторе Месина се завръща в НБА, след като прекара седем години начело на Олимпия Милано. Италианският специалист ще се присъедини към Атланта Хоукс като асистент на старши треньора Куин Снайдър. Точната роля на Месина в екипа на Снайдър ще бъде консултант. Така двамата ще работят отново заедно, след като Снайдър беше негов асистент в ЦСКА Москва.

Хоукс официално обявиха промените в треньорския си щаб преди началото на новия сезон. За Месина това ще бъде третият му престой в НБА. Преди това той е бил консултант на Лос Анджелис Лейкърс и помощник-треньор в Сан Антонио Спърс между 2014 и 2019 г.

Опитният специалист е сред най-успешните треньори в историята на европейския баскетбол. Той е четирикратен шампион в Евролигата – два пъти с Виртус Болоня през 1998 и 2001 г. и два пъти с ЦСКА Москва през 2006 и 2008 г.

66-годишният Месина има още шампионски титли в Италия и Русия, а през 1997 г. извежда националния отбор на Италия до сребърен медал на ЕвроБаскет. Той е носител и на множество индивидуални отличия и е член на Залата на славата на ФИБА.

Гошо Методиев

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Снимки: Imago

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