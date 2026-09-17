Легендарен треньор се завърна в НБА

Еторе Месина се завръща в НБА, след като прекара седем години начело на Олимпия Милано. Италианският специалист ще се присъедини към Атланта Хоукс като асистент на старши треньора Куин Снайдър. Точната роля на Месина в екипа на Снайдър ще бъде консултант. Така двамата ще работят отново заедно, след като Снайдър беше негов асистент в ЦСКА Москва.

Хоукс официално обявиха промените в треньорския си щаб преди началото на новия сезон. За Месина това ще бъде третият му престой в НБА. Преди това той е бил консултант на Лос Анджелис Лейкърс и помощник-треньор в Сан Антонио Спърс между 2014 и 2019 г.

We have announced multiple additions to Head Coach Quin Snyder’s coaching staff. Learn more ￼ https://t.co/QrupqJRhs3 — Atlanta Hawks (@ATLHawks) September 16, 2026

Опитният специалист е сред най-успешните треньори в историята на европейския баскетбол. Той е четирикратен шампион в Евролигата – два пъти с Виртус Болоня през 1998 и 2001 г. и два пъти с ЦСКА Москва през 2006 и 2008 г.

66-годишният Месина има още шампионски титли в Италия и Русия, а през 1997 г. извежда националния отбор на Италия до сребърен медал на ЕвроБаскет. Той е носител и на множество индивидуални отличия и е член на Залата на славата на ФИБА.

Гошо Методиев

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago