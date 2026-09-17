Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Неочакван Проблем за Олимпиакос преди Суперкупата на Евролигата

Неочакван Проблем за Олимпиакос преди Суперкупата на Евролигата

  • 17 сеп 2026 | 16:20
  • 132
  • 0
Неочакван Проблем за Олимпиакос преди Суперкупата на Евролигата

Жан Монтеро има проблеми с визата и се наложи да пътува отделно за Абу Даби, където Олимпиакос ще участва в първото издание на Суперкупата на Евролигата, съобщава SDNA.

Доминиканският гард с прякор Проблема не успя да замине с останалата част от отбора в сряда вечерта и заради това пропусна тренировката на Йоргос Барцокас в четвъртък. Очаква се обаче Монтеро да пристигне в Абу Даби в следващите часове и да се присъедини към съотборниците си.

Времето за реакция е ограничено, тъй като още в петък Олимпиакос ще излезе на паркета срещу Фенербахче в първия полуфинал на турнира. Мачът ще се играе в „Етихад Арена“, а победителят ще се класира за финала.

Монтеро пристигна в Олимпиакос през лятото, подписвайки тригодишен договор след два сезона във Валенсия. 23-годишният баскетболист направи силна кампания в Евролигата през миналия сезон, записвайки средно по 14,4 точки, 4,8 асистенции, 3,0 борби и 1,1 откраднати топки на мач.

Представянето му му донесе място в „Първия отбор на Евролигата“, наградата за „Изгряваща звезда“ и отличието за „Най-полезен играч в плейофите“.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Евролига

Никола Миротич подписа с Валенсия

Никола Миротич подписа с Валенсия

  • 15 сеп 2026 | 12:13
  • 885
  • 0
Баскония подписа с бивш съотборник на Везенков в НБА

Баскония подписа с бивш съотборник на Везенков в НБА

  • 14 сеп 2026 | 16:52
  • 1841
  • 0
Вирусна епидемия удари Панатинайкос преди старта на Евролигата

Вирусна епидемия удари Панатинайкос преди старта на Евролигата

  • 14 сеп 2026 | 16:01
  • 733
  • 0
Александър Везенков: Индивидуалните отличия са чудесни, но...

Александър Везенков: Индивидуалните отличия са чудесни, но...

  • 10 сеп 2026 | 18:15
  • 1410
  • 3
Александър Везенков за НБА: Знам, че е по-добре никога да не казваш никога

Александър Везенков за НБА: Знам, че е по-добре никога да не казваш никога

  • 8 сеп 2026 | 18:24
  • 1987
  • 4
Милър-Макинтайър след мача със Звезда: Всички ми липсват, миналата година бяхме като семейство

Милър-Макинтайър след мача със Звезда: Всички ми липсват, миналата година бяхме като семейство

  • 7 сеп 2026 | 18:15
  • 1659
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Спортният директор на РБ Залцбург пред Sportal.bg: Левски е отбор с ясна идентичност, няма да ни бъде лесно

Спортният директор на РБ Залцбург пред Sportal.bg: Левски е отбор с ясна идентичност, няма да ни бъде лесно

  • 17 сеп 2026 | 11:41
  • 22882
  • 30
Намалиха наказанието на Левски за сцепената глава на пресаташето на ЦСКА

Намалиха наказанието на Левски за сцепената глава на пресаташето на ЦСКА

  • 17 сеп 2026 | 16:14
  • 2519
  • 3
Лудогорец преговаря с треньор, работил с Ивайло Чочев в Италия

Лудогорец преговаря с треньор, работил с Ивайло Чочев в Италия

  • 17 сеп 2026 | 14:59
  • 6979
  • 16
Официално: Райс приключи с Лудогорец, "орлите" получават солидна компенсация от Трабзонспор

Официално: Райс приключи с Лудогорец, "орлите" получават солидна компенсация от Трабзонспор

  • 17 сеп 2026 | 14:16
  • 7888
  • 17
Официално: Тод Боели продаде дела си и напусна Челси

Официално: Тод Боели продаде дела си и напусна Челси

  • 17 сеп 2026 | 09:40
  • 21583
  • 23
Григор Димитров открива мача между България и Дания за Купа "Дейвис"

Григор Димитров открива мача между България и Дания за Купа "Дейвис"

  • 17 сеп 2026 | 12:43
  • 6660
  • 12