Неочакван Проблем за Олимпиакос преди Суперкупата на Евролигата

Жан Монтеро има проблеми с визата и се наложи да пътува отделно за Абу Даби, където Олимпиакос ще участва в първото издание на Суперкупата на Евролигата, съобщава SDNA.

Доминиканският гард с прякор Проблема не успя да замине с останалата част от отбора в сряда вечерта и заради това пропусна тренировката на Йоргос Барцокас в четвъртък. Очаква се обаче Монтеро да пристигне в Абу Даби в следващите часове и да се присъедини към съотборниците си.

Времето за реакция е ограничено, тъй като още в петък Олимпиакос ще излезе на паркета срещу Фенербахче в първия полуфинал на турнира. Мачът ще се играе в „Етихад Арена“, а победителят ще се класира за финала.

Монтеро пристигна в Олимпиакос през лятото, подписвайки тригодишен договор след два сезона във Валенсия. 23-годишният баскетболист направи силна кампания в Евролигата през миналия сезон, записвайки средно по 14,4 точки, 4,8 асистенции, 3,0 борби и 1,1 откраднати топки на мач.

Представянето му му донесе място в „Първия отбор на Евролигата“, наградата за „Изгряваща звезда“ и отличието за „Най-полезен играч в плейофите“.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago