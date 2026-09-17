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Миньор 2015 с ново попълнение в треньорския ки щаб

  • 17 сеп 2026 | 16:39
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Миньор 2015 с ново попълнение в треньорския ки щаб

Миньор 2015 обяви ново попълнение в треньорския щаб на тим. Това е Георги Дамянов, който ще отговаря за академията на перничани.

“С началото на новата учебна година е време да обявим и новото попълнение в треньорския екип на Миньор 2015.

Георги Дамянов е новият треньор в школата на клуба. 26-годишният специалист започва своята треньорска кариера в столичния Спартак София, а след това за кратък период работи и в Септември. През последния сезон Дамянов беше част от Славия, където под неговото ръководство отборът спечели първа дивизия при кадетите до 16 години.

Като състезател е продукт на школата на Академик София, където преминава през всички възрастови групи и успява да стигне до професионалния отбор. Георги Дамянов има история и с Миньор 2015, след като беше част от шампионския отбор на клуба в ББЛ А група.

Приветстваме Георги Дамянов с добре дошъл в семейството на Миньор 2015 и му пожелаваме здраве и много незабравими моменти на жълто-черната скамейка!”, написаха от Миньор на официалната си страница във Фейсбук.

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