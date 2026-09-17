Уолкъп за Олимпиакос: Изпитвам огромно уважение към клуба и собствениците

Дубай се готви за предстоящия полуфинал за Суперкупата на Евролигата срещу Реал Мадрид, а в навечерието на мача Томас Уолкъп говори за ситуацията около раздялата си с Олимпиакос.

33-годишният американски гард с гръцки паспорт заяви, че изпитва единствено огромен респект към клуба и неговите собственици, но вече гледа напред към новата глава в кариерата си.

Ето какво сподели той в детайли:

"Като цяло съм много щастлив за времето, което прекарах в Олимпиакос. Все още мисля за хората там, за феновете, за ръководството, за всички. Те бяха като семейство за мен. Посрещнаха ме с отворени обятия. Всяка глава в живота обаче трябва да бъде затворена. Нямам никакви оплаквания. Изпитвам голямо уважение към собствениците и клуба Олимпиакос.

"Не почувствах нужда да обяснявам своята гледна точка. Някои хора може да се чувстват по определен начин, но това е нормално. Изпитвам само уважение към клуба. Говорих с всички и им благодарих. Когато нещо приключи, това не означава, че забравяш всичко, през което си преминал. Имахме трудни и невероятни моменти. Те не се забравят само защото една глава е приключила. Играчите и треньорите са мое семейство. Обадих се на треньора и му благодарих. Изразих своята признателност".

Относно факта, че носи зелен екип:

"Знам, че със сигурност е още по-странно да ме виждате със зелена фланелка. Беше странно като цяло да облека различни цветове".

За отбора на Дубай:

"Целта е да спечелим титлата, затова дойдох тук. Начинът, по който е изграден отборът, е изключителен. Според мен това е най-талантливият тим в Евролигата. Напредваме с всеки изминал ден".

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago