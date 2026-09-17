Финикс Сънс предложи договор на олимпийски медалист

Бившият баскетболист на Цървена звезда и бронзов медалист от Олимпиадата в Токио със състава на Австралия Дуоп Рийт ще продължи кариерата си в НБА с екипа на Финикс Сънс, съобщи популярният журналист Шамс Чарания.

Тимът от Аризона привлече австралийския център след контузията на Марк Уилямс, който ще претърпи операция на рамото и се очаква да бъде извън игра около пет месеца.

Рийт е подписал едногодишен договор със "Слънцата" на стойност около 2,5 милиона долара – минималната заплата за ветеран в НБА.

Австралиецът е титуляр в националния отбор на страната си и е добре познат на баскетболната публика в Сърбия. Той игра за Цървена звезда през сезон 2020/21, след като преди това прекара две години във ФМП Железник.

Предстоящият сезон ще бъде четвъртият му в НБА. Рийт прекара първите си три години в Портланд Трейл Блейзърс, където най-силният му сезон беше дебютният. Тогава той записа средно по 9,1 точки, 3,7 борби и 1 асистенция на мач.

Впоследствие статистиката му постепенно спадна, а през миналия сезон той изигра само 32 срещи. През януари Рийт получи контузия на крака и не успя да се завърне на паркета до края на кампанията.

Гошо Методиев

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Снимки: Imago