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Олимпиакос и Дубай се споразумяха за трансфера на Уолкъп

  • 7 сеп 2026 | 15:32
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Олимпиакос и Дубай се споразумяха за трансфера на Уолкъп

Гардът на Олимпиакос Томас Уолкъп ще продължи кариерата си в Дубай, след като между двата клуба беше постигнато споразумение, информираха от гръцкия гранд, чийто екип носи и българската баскетболна звезда Александър Везенков.

"Благодарим на Томас за приноса му към Олимпиакос и му желаем успех в новия етап от кариерата му. През петте години, в които той игра за Олимпиакос, спечелихме 12 титли, достигнахме 5 последователни Финални четворки и триумфирахме в Евролигата миналия май. Това беше споделено пътуване, пълно с успехи, страхотни моменти и предизвикателства. Надяваме се това красиво пътешествие да остане завинаги в сърцата и умовете на всички. Споразумението с Дубай също така представлява началото на по-близки отношения между двата клуба, които се основават на взаимно уважение и искрения ангажимент на Дубай към основните ценности на Евролигата", се казва в изявлението от Олимпиакос.

Междувременно, европейският клубен шампион победи сръбския Цървена звезда с 87-77 във втория си подготвителен мач в Крит.

Везенков пропусна приятелския турнир в Крит, а срещу бившия си тим Цървена звезда американецът с български паспорт Коди Милър-Макинтайър се отчете с 2 точки, 2 борби и 3 асистенции.

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