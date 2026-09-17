Абонаментните карти на Балкан за сезон 2026/2027 вече са в продажба

Абонаментните карти на шампиона Балкан за домакинските срещи през сезон 2026/2027 в Sesame НБЛ вече са в продажба.
Пропуските могат да бъдат закупени през платформата Eventim.bg, както и на място в "Арена Ботевград".
"Запазете своето място в Арена Ботевград и бъдете част от зелената подкрепа през целия сезон", написаха от клуба на официалния си сайт.
Категории абонаментни карти:
Стандартна карта – 100 евро
Пенсионерска карта /карта за хора с ТЕЛК – 60 евро
Карта за регистрирани членове на фен клуба – 80 евро
VIP карта (Courtside) – 500 евро /За местата непосредствено до игралното поле.
Притежателите на сезонни карти за срещите в ЕвроКъп, получават 50% отстъпка.
"В момента онлайн в Eventim могат да бъдат закупени само стандартни карти на цена от 100 евро и VIP карти на цена от 500 евро. Пенсионерските карти и картите за регистрирани членове на фен клуба ще се продават на място. През сезон 2026/2027 всички абонаментни карти ще бъдат с точно определени сектор, ред и място в "Арена Ботевград". Избраното от вас място остава резервирано за вас до края на сезона! Така ще можете да подкрепяте Балкан от едно и също място на всеки домакински мач от местното първенство", добавиха от Балкан.
Цената на единичен билет за домакинствата на тима в Националната баскетболна лига ще бъде 7 евро, а деца до 12 години ще влизат безплатно в залата.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Sportal.bg