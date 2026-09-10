Александър Везенков: Индивидуалните отличия са чудесни, но...

Най-добрият български баскетболист Александър Везенков заяви по повод равносметката от миналия сезон, че успехът носи мотивация за бъдещите предизвикателства. За клубния гръцки тим на Везенков - Олимпиакос, който триумфира в Евролигата през 2026 година, предстои участие в турнира за Суперкупата на турнира в Абу Даби на 18 и 19 септември.

„Мисля, че най-важното за 2026-а е, че след години на упорит труд най-накрая стигаш до върха и береш плодовете на своите жертви“, коментира Везенков на въпрос дали спечелването на трофея в Евролигата е свалило огромен товар от клуба.

Timberwolves reportedly targeted the reigning EuroLeague champion and MVP Sasha Vezenkov this offseason 👀



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„Този ​​успех дава мотивация и глад да се върнеш там отново. Беше невероятно силен момент, защото, когато си вкусил от провала и си се разминал с целите си в миналото, постигането им носи чувство на облекчение. В същото време това разпалва огъня да се бориш за още повече“, продължи българският национал, цитиран от Eurohoops.net.

„Всеки етап от Евролигата е битка. Дори достигането до Финалната четворка е изключително трудно, но спечелването ѝ е съвсем различно предизвикателство. Всичко става стъпка по стъпка, ден след ден. Знам, че звучи като клише, но това е истината. Когато се състезаваш в продължение на толкова много месеци, абсолютният приоритет е да останеш здрав, когато е най-важно“, каза още Александър Везенков.

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Предстоящият сезон ще бъде съпътстван от специфични предизвикателства за Олимпиакос, тъй като заради ремонт в клубното съоръжение, отборът ще трябва да играе домакинските си мачове в „Сунел Арена“ през първата половина на състезателната година. Везенков призна, че това ще бъде безпрецедентно преживяване за тима, но изрази пълна увереност, че феновете подкрепят тима масово, независимо от мястото на провеждане на срещите.

Гледайки към бъдещето, Александър Везенков засегна и треньорските си амбиции: „Обичам играта изключително много, но в момента съм състезател. Никога не знаеш как ще се подреди животът. Ежедневието на треньора е много сложно и никога не можеш да предвидиш как ще се развие сезонът. Това е път, за който винаги съм мислил и който уважавам. Ще видим какво ще донесе бъдещето.“

„Старая се да правя всичко необходимо, за да помогна на отбора си да победи и да максимизирам ефективността си на терена. Индивидуалните награди носят вътрешно удовлетворение, но приоритет винаги е отборната победа. Така се гради истинско наследство и се остава на върха. Индивидуалните отличия са чудесни, но не могат да се сравнят със спечелването на отборен трофей“, обясни Везенков, а по повод евентуално изваждане на екипа му от употреба от страна на Олимпиакос, той добави: „Надявам се Бог да ме дари с възможността да изпитам тази чест един ден.“

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Снимки: Sportal.bg