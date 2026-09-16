Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Атлетико Мадрид
  3. Атлетико си спомни за времето на Любо Пенев в най-силния си двубой

Атлетико си спомни за времето на Любо Пенев в най-силния си двубой

  • 16 сеп 2026 | 22:12
  • 1697
  • 1

Атлетико Мадрид постигна най-изразителния си успех от началото на сезона, след като прегази Осасуна с 4:0 на “Метрополитано” в мач от шестия кръг на Ла Лига. И в този двубой се разписа новият нападател Джонатан Дейвид, който беше привлечен от Ювентус. Канадският национал беше точен за 1:0 в 24-тата минута, а после направи асистенция към Канг-Ин Лий за второто попадение в 54-тата.

Така Дейвид се разписа и във втория си двубой от първенството на Испания, след като го стори и преди дни срещу Реал Сосиедад. По този начин въпросният футболист изравни постижение на българската легенда Любослав Пенев, който в началото на сезона 1995/96 също беше точен в първите си два мача за Атлетико в шампионата. Тогава “дюшекчиите” даже спечелиха титлата.

Иначе сега отборът на Диего Симеоне изигра прекрасен двубой, в който отправи 27 удара, от които 11 точни. За сравнение, гостите от Осасуна само веднъж уцелиха вратата.

Робин Льо Норман покачи на 3:0 в 63-тата, а Алекс Баена вкара последния гол в 82-рата.

И все пак сблъсъкът в испанската столица можеше да има и друг развой, защото при 1:0 за Атлетико не беше зачетен гол на гостите, вкаран от Иниго Аргибиде в 29-ата. Тогава съдиите прецениха, че при борбата за висока топка защитникът на домакините Льо Норман е бил фаулиран от Лукас Торо.

В края на седмицата (неделя, 17:15 часа) Мадрид ще се тресе, защото идва ред на градското дерби между Атлетико и Реал Мадрид, което пак ще е на “Метрополитано”.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Кифисия се срина в края срещу Панатинайкос за Купата на Гърция, Алекс Петков остана на пейката

Кифисия се срина в края срещу Панатинайкос за Купата на Гърция, Алекс Петков остана на пейката

  • 16 сеп 2026 | 21:23
  • 848
  • 0
Барселона 4:1 Сантандер, Ямал пропусна нова дузпа

Барселона 4:1 Сантандер, Ямал пропусна нова дузпа

  • 16 сеп 2026 | 22:30
  • 5009
  • 10
Милан 0:2 Бенфика

Милан 0:2 Бенфика

  • 16 сеп 2026 | 22:00
  • 5281
  • 6
Ман Юнайтед 2:2 Брайтън, "чайките" се върнаха от пасив от два гола

Ман Юнайтед 2:2 Брайтън, "чайките" се върнаха от пасив от два гола

  • 16 сеп 2026 | 21:59
  • 5232
  • 4
Комо ще удължи договора на своя голмайстор

Комо ще удължи договора на своя голмайстор

  • 16 сеп 2026 | 20:48
  • 2158
  • 0
Шеф в Байерн се обвърза дългосрочно с клуба

Шеф в Байерн се обвърза дългосрочно с клуба

  • 16 сеп 2026 | 20:24
  • 649
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

България спечели невероятния сблъсък с Полша пред 13 000 в София

България спечели невероятния сблъсък с Полша пред 13 000 в София

  • 16 сеп 2026 | 21:43
  • 118674
  • 274
И Любо Пенев не успя да спре ЦСКА и Цварц, след 4 дни "червените" могат да изместят Левски от върха

И Любо Пенев не успя да спре ЦСКА и Цварц, след 4 дни "червените" могат да изместят Левски от върха

  • 16 сеп 2026 | 20:54
  • 93980
  • 333
България срещу Германия на осминафинала на Евроволей в София

България срещу Германия на осминафинала на Евроволей в София

  • 16 сеп 2026 | 21:11
  • 21869
  • 10
Милан 0:2 Бенфика

Милан 0:2 Бенфика

  • 16 сеп 2026 | 22:00
  • 5281
  • 6
Ман Юнайтед 2:2 Брайтън, "чайките" се върнаха от пасив от два гола

Ман Юнайтед 2:2 Брайтън, "чайките" се върнаха от пасив от два гола

  • 16 сеп 2026 | 21:59
  • 5232
  • 4
На полувремето: Барселона 4:1 Сантандер

На полувремето: Барселона 4:1 Сантандер

  • 16 сеп 2026 | 22:30
  • 5009
  • 10