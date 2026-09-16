Атлетико си спомни за времето на Любо Пенев в най-силния си двубой

Атлетико Мадрид постигна най-изразителния си успех от началото на сезона, след като прегази Осасуна с 4:0 на “Метрополитано” в мач от шестия кръг на Ла Лига. И в този двубой се разписа новият нападател Джонатан Дейвид, който беше привлечен от Ювентус. Канадският национал беше точен за 1:0 в 24-тата минута, а после направи асистенция към Канг-Ин Лий за второто попадение в 54-тата.

Така Дейвид се разписа и във втория си двубой от първенството на Испания, след като го стори и преди дни срещу Реал Сосиедад. По този начин въпросният футболист изравни постижение на българската легенда Любослав Пенев, който в началото на сезона 1995/96 също беше точен в първите си два мача за Атлетико в шампионата. Тогава “дюшекчиите” даже спечелиха титлата.

Иначе сега отборът на Диего Симеоне изигра прекрасен двубой, в който отправи 27 удара, от които 11 точни. За сравнение, гостите от Осасуна само веднъж уцелиха вратата.

Робин Льо Норман покачи на 3:0 в 63-тата, а Алекс Баена вкара последния гол в 82-рата.

И все пак сблъсъкът в испанската столица можеше да има и друг развой, защото при 1:0 за Атлетико не беше зачетен гол на гостите, вкаран от Иниго Аргибиде в 29-ата. Тогава съдиите прецениха, че при борбата за висока топка защитникът на домакините Льо Норман е бил фаулиран от Лукас Торо.

В края на седмицата (неделя, 17:15 часа) Мадрид ще се тресе, защото идва ред на градското дерби между Атлетико и Реал Мадрид, което пак ще е на “Метрополитано”.

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