Дийн Хендерсън преподписа с Кристъл Палас до 2030 г.

Вратарят и капитан на Кристъл Палас Дийн Хендерсън обвърза бъдещето си с клуба, подписвайки нов договор до лятото на 2030 година. Новината идва в навечерието на дебюта на „орлите“ в Лига Европа, но стражът няма да вземе участие в мача срещу Лех Познан.

Хендерсън, който беше част от състава на Англия на Световното първенство това лято, се присъедини към Палас от Манчестър Юнайтед през 2023 г. Оттогава той е изиграл над 100 мача за лондончани и имаше ключова роля за спечелването на Лигата на конференциите под ръководството на бившия мениджър Оливер Глазнер.

След продажбата на Марк Гехи в Манчестър Сити през януари, Хендерсън пое капитанската лента.

„Преживяхме заедно невероятни моменти, незабравими вечери, славни дни – спомени, които никога няма да забравя“, заяви вратарят. „Научих какво означава да носиш тази фланелка; да ти бъде поверена капитанската лента е нещо, което никога няма да приемам за даденост.“

We are delighted to announce that our European trophy-winning captain Dean Henderson has signed a new contract with the club ❤️💙 pic.twitter.com/KKusDFQqem — Crystal Palace F.C. (@CPFC) September 16, 2026

В специално видеообръщение към привържениците в социалните мрежи той добави: „Нямаше друго място. Гордея се, че съм един от вас. Няма да ходя никъде. Най-добрите ми години са пред мен и съм щастлив, че мога да ги посветя на Кристъл Палас.“

Въпреки добрите новини, Хендерсън ще пропусне историческия първи мач на тима в Лига Европа срещу полския шампион Лех Познан на „Селхърст Парк“. Причината е контузия в глезена, която вероятно ще го остави извън терените и за предстоящите двубои на Англия от Лигата на нациите през септември и октомври.

Мениджърът на отбора Пиер Саж потвърди, че Исмаила Сар може да се завърне в състава за първи път, след като трансферът му в Ливърпул пропадна. Нападателят Еди Нкетиа също се очаква да бъде на линия, но Жан-Филип Матета остава извън сметките заради проблем с бедрото.

„Това е исторически момент, защото е първият мач на клуба в това състезание“, коментира Саж преди срещата. „Спечелихме Лигата на конференциите миналата година и искаме да продължим по същия начин. Искаме да се представим по-добре от събота, не само като игра, но и като резултат.“

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